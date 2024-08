Caterina Banti “Mai accontentarsi nello sport e nella vita”

ROMA (ITALPRESS) - Caterina Banti, medaglia d'oro in coppia con Ruggero Tita nella Vela Nacra 17, è una delle cinque protagoniste della campagna di comunicazione "Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse". Le protagoniste di questo viaggio sono campionesse italiane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di Webuild, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti che Webuild ha in corso nel mondo. Audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione sono i valori che guidano questa campagna e che uniscono il mondo dello sport e di queste atlete a quello di Webuild. ari/gtr