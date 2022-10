CATANZARO (ITALPRESS) – A Catanzaro si è tenuta una cerimonia solenne dove il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Pietro Salsano, ha consegnato a 13 Carabinieri il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza che viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate. L’ambito traguardo, ovvero 50 anni di servizio militare computati sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando dei reparti dell’Arma, rappresenta per gli uomini e le donne in uniforme un obiettivo non facile da raggiungere nel proprio percorso lavorativo e, pertanto, al momento del conferimento ricco di profonde emozioni e risvolti valoriali che hanno caratterizzato anche l’odierna cerimonia. Ad assistere alla premiazione, avvenuta nella sala conferenze del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, in prima fila vi erano i familiari dei premiandi. All’evento hanno partecipato i Comandanti dei reparti dislocati nella Legione Carabinieri “Calabria”, i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza Militare di Catanzaro, le Associazioni Nastro Verde che riunisce tutti i decorati con medaglia mauriziana, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali. Il Comandante Salsano, fiero di aver consegnato la prestigiosa onorificenza, ne ha illustrato le origini storiche e gli importanti valori sottesi al suo conferimento.

A seguire, il Generale Salsano cogliendo l’atmosfera solenne della premiazione, ha voluto dare il benvenuto agli Ufficiali dei Carabinieri neo giunti, 18 per l’esattezza, molti dei quali con pregresse esperienze investigative, che andranno ad occupare e rinforzare i vari reparti dell’Arma territoriale dislocati sull’intera regione calabrese.

La “Medaglia Mauriziana per Merito Militare di dieci lustri” venne istituita con le “Sovrane Magistrali Patenti” il 19 luglio 1839. In fase di prima istituzione era d’oro e di due dimensioni, con l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi.

