Castelli “Sud chiama Nord darà filo da torcere alle forze politiche”

ROMA (ITALPRESS) - Sud chiama Nord "darà filo da torcere alle forze politiche": in Sicilia "ha preso il 25% alle ultime regionali" ed "è il primo partito", ma "ormai è un progetto nazionale" e Cateno De Luca, candidato alle elezioni suppletive per il seggio di Monza-Brianza, è un amministratore che ha le doti giuste per approdare "in Senato per andare a risolvere i problemi dell'Italia". Lo ha detto Laura Castelli, portavoce di Sud chiama Nord, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. "Ho conosciuto Cateno De Luca quando era sindaco di Messina: è stato l'unico sindaco che non mi ha chiesto una norma ad personam per il suo Comune. Mi ha incuriosito, riesce a fare l'amministratore risolvendo problemi con soluzioni, anche antipatiche: interrompe quelle dinamiche che in alcuni Comuni, anche del Nord, incancreniscono i conti pubblici", racconta. xi2/mgg/mrv