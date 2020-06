Il primo ministro maltese e leader dei Laburisti Robert Abela ha chiesto al vicepresidente del partito Chris Cardona di dimettersi dal suo incarico a seguito dei nuovi dettagli emersi sull’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia . Abela ha confermato questo nuovo sviluppo a seguito di una riunione del governo. Cardona, il cui nome è stato citato più volte durante le indagini sul caso Caruana Galizia, non è stato confermato ministro quando Robert Abela è diventato premier, e lo scorso aprile si era dimesso dal Parlamento. Nella precedente amministrazione guidata dall’ex primo ministro Joseph Muscat, Cardona aveva la delega all’Economia. Dopo le dimissioni di Cardona, il Partito Laburista inizierá un iter elettorale per il successore. (ITALPRESS) – (SEGUE). Durante i procedimenti contro Yorgen Fenech, il sospetto principale dell’assassinio di Caruana Galizia, un testimone ha dichiarato sotto giuramento che a Melvin Theuma, a cui era stato concesso il perdono presidenziale, l’omicidio era stato ordinato da Keith Schembri, l’ex capo dell’ufficio del primo ministro, e dallo stesso Fenech. L’ex ministro dell’Economia avrebbe pagato per l’omicidio di Caruana Galizia, usando un intermediario. Cardona ha negato le affermazioni fatte sotto giuramento definendole “sciocchezze”.

(ITALPRESS/MNA).