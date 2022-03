Casetta (Matrix42) “Il cloud è linea guida per semplificare il lavoro”

"La nostra azienda produce software che aiutano gli utenti a utilizzare nel modo più semplice possibile i loro strumenti di lavoro. Il nostro obiettivo è connettere le utenze in ufficio o in giro per il mondo con il loro ambiente di lavoro tradizionale e fornire un'infrastrutture che funziona, mantenerla aggiornata e fare in modo che i device si possano gestire da remoto". Così Roberto Casetta, Chief Revenue Officer Matrix42, intervistato dall'agenzia di stampa Italpress. cga/mgg/mrv