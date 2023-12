Casa, costi pesano troppo per il 75% degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Da bene ambito a fattore di potenziale disagio. Per il 75% degli italiani le spese relative alla casa, come il condominio, le bollette, le tasse, pesano troppo sul proprio budget familiare. È quanto emerge dal 2° Rapporto Federproprietà-Censis «La casa nonostante tutto». Tra i proprietari di casa con un mutuo sulle spalle, per il 36% il rialzo dei tassi di interesse ha reso difficoltoso il pagamento delle rate. In maggiore affanno sono i più giovani: il 42% dei 18-34enni rispetto al 39% dei 35-64enni e al 26% delle persone con 65 anni e oltre. sat/gsl