LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo laburista e l’opposizione nazionalista stanno insistendo sulla necessità che la verità e la piena giustizia prevalgano dopo l’inaspettata svolta in tribunale di ieri durante il processo ai fratelli Degiorgio mentre a metà del primo giorno del loro processo, si sono dichiarati colpevoli del loro coinvolgimento nell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. George e Alfred Degiorgio sono stati condannati a 40 anni di carcere ciascuno. Caruana Galizia è stata uccisa in un’autobomba il 16 ottobre 2017. Dopo che la giudice è uscita dall’aula, George Degiorgio si è rivolto alla famiglia di Caruana Galizia chiedendo: posso rivolgermi a voi? Anche se ha ottenuto un no defenitivo, ha detto “tutto quello che volevo fare è scusarmi”. Poi suo fratello Alfred Degiorgio si è alzato e ha sottolineato che volevano scusarsi, e ha aggiunto che per chi vuole sapere, possiamo dire la verità dall’inizio alla fine.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha descritto la pena di 40 anni come “un importante passo avanti, per garantire la giustizia in un caso che rappresenta un capitolo oscuro nella storia di Malta”. In una dichiarazione, Robert Abela ha aggiunto, “ci sono tre persone ritenute colpevoli di questo omicidio che sono state condannate alla reclusione. Altre tre persone sono in attesa di un processo”. Pur ribadendo l’impegno del governo a garantire piena giustizia alla famiglia Caruana Galizia e al popolo maltese, Abela ha espresso il suo apprezzamento a tutte le autorità “che hanno già lavorato duramente e che continueranno a lavorare su questo caso”. Il Premier maltese ha dichiarato che il governo continuerà a sostenere le autorità nello svolgimento dei loro lavoro e continuerà ad attuare importanti riforme per rafforzare ulteriormente i principi dello stato di diritto e la democrazia a Malta.

Il leader dell’opposizione Bernard Grech ha affermato che gli ultimi sviluppi sono stati un altro passo verso la giustizia per Daphne Caruana Galizia. “Dobbiamo continuare a lottare affinchè la verità e la giustizia prevalgano”, ha affermato Grech, aggiungendo che solo questo può aiutare a guarire la nazione.

Parlando fuori dal tribunale venerdì sera, il figlio di Daphne Caruana Galizia, Matthew ha detto: “Sono sollevato dal fatto che siano stati condannati. Ora si tratta degli altri casi”, in riferimento ai processi imminenti della presunta mente Yorgen Fenech e dei due uomini che avrebbero fornito la bomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia. La Ong anticorruzione Repubblika ha affermato che l’ammissione da parte di due uomini del loro coinvolgimento nell’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia è solo un piccolo passo verso la piena giustizia.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).