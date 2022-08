MILANO (ITALPRESS) – In un periodo di caro energia, di inflazione e di diminuzione della capacità di spesa dei lavoratori, ci sono anche degli imprenditori illuminati che nel mese di luglio hanno voluto riconoscere i propri dipendenti un bonus di mille euro in busta paga per fare fronte al caro vita. “Senza le persone la nostra azienda, ma un pò tutte le aziende, sarebbero una scatola vuota. Per questo abbiamo voluto dare un segnale di attenzione, un concreto aiuto in un momento molto delicato ai nostri dipendenti – dice ad Italpress Fabrizio Ricco, proprietario dell’azienda Trafilspec Its, con sede nel Comasco, realtà di eccellenza, specializzata nella lavorazione a freddo degli acciai -. Si tratta di una scelta coerente con il nostro impegno su tutte le tematiche legate alla sostenibilità, che si è tradotto tra l’altro nelle iniziative per la decarbonizzazione dei processi produttivi e per minimizzare l’impatto ambientale ma anche nell’attenzione al capitale umano attraverso l’adozione di un avanzato piano di welfare aziendale”. Il bonus peserà sul bilanio aziendale per circa 180mila euro, oneri contributivi compresi e interessa tutti i 140 collaboratori dell’azienda. “La nostra azienda sta attraversando un periodo molto positivo dal punto di vista economico, per cui è giusto che tutte le persone che hanno contribuito a questo successo ricevano un riconoscimento” aggiunge Ricco. Lo scorso anno, per l’azienda, i ricavi sono stati pari a 72 milioni di euro (la quota di export è dell’80%) e nel 2022 l’obiettivo è quello di raggiungere quota 100 milioni, visto che nel mese di giugno è stata superata quota 55 milioni. Una crescita che ha portato anche all’assunzione di una ventina di persone da inizio anno. “Il nostro è un segno di gratitudine, i nostri dipendenti sono il vero valore aggiunto e vogliamo continuare ad investire su di loro, l’impegno delle persone è decisivo ed è grazie a loro se l’azienda è costantemente cresciuta ed ha raggiunto risultati così significativi” conclude Ricco.(ITALPRESS).

Photo credits: Trafilspec Its