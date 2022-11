Caro energia, alberghi e bar italiani i più colpiti in Europa

Alberghi, bar, ristoranti e negozi alimentari italiani hanno una spesa elettrica mediamente superiore del 27% rispetto alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70% a confronto con quelle francesi. Meno severo il divario relativo ai negozi non alimentari che pagano, rispettivamente, l’11% e il 16% in più. È quanto emerge da un'analisi comparativa realizzata da Confcommercio in collaborazione con Nomisma Energia. mgg/gsl