MILANO (ITALPRESS) – Dopo i successi in Italia e la chiusura della tournée con il sold out al Carroponte di Milano, Carmen Consoli tornerà con un nuovo tour internazionale che la vedrà esibirsi sui palcoscenici del Sud America con le sue chitarre, e un featuring d’eccezione con Marina Rei. Al via in Argentina, il 19 novembre, nella Bahia Blanca, a ridosso dell’Oceano Atlantico, per proseguire il 21 novembre a Buenos Aires, al Teatro Coliseo, uno dei principali e storici teatri della capitale, il 23 novembre a Córdoba nella Sala de Las Americas, nella città universitaria che ospita grandi attività culturali, il 25 novembre a Rosario, in Sala Lavarden, importante teatro del centro culturale della città, il 28 novembre a Lima, in Perù, nello storico Teatro Pirandello. Carmen Consoli torna così in Sud America dopo il grande tour del 2019, aperto con un concerto a Cuba dove oltre 2.000 persone avevano atteso per ore in coda davanti al Teatro América de l’Havana.

-foto ufficio stampa Carmen Consoli-

(ITALPRESS)

