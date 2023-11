Carloni “Il biometano è un’opportunità per le imprese agricole”

ROMA (ITALPRESS) - Il protocollo firmato da Coldiretti e Italgas per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in Italia "è molto importante perchè dà un'opportunità di diversificazione del reddito, che è uno dei veri temi dell'agricoltura moderna". Così il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni. "La marginalità delle imprese agricole sta scendendo in modo importante, anche a causa dei costi operativi che aumentano, specialmente quelli dell'energia: il biometano è una di quelle soluzioni che mette a valore un prodotto che altrimenti andrebbe smaltito e avrebbe un costo. Credo che questa sia una grande opportunità per aiutare le imprese", ha aggiunto.