Carceri, Salvini “No a numeri identificativi per gli agenti”

“I numeretti in testa ai poliziotti non li vorrò mai vedere". Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di una visita a un gazebo a Genova per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia ha risposto a chi gli chiedeva una posizione sull’ipotesi dei codici identificativi per le forze dell’ordine, a pochi giorni dal ventennale del G8 del 2001 e dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere. fcn/sat/mrv