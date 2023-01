Carburanti, Ronzulli “Nessuna fibrillazione nella maggioranza”

"Perché un confronto non è mai una lite. Sulle accise c’è soltanto una posizione: giusto aver dedicato le risorse al caro bollette ma pronti ad intervenire nel caso di un aumento dei prezzi del carburante”. Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine di una convention di Fratelli d'Italia a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. xh7/sat