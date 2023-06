ROMA (ITALPRESS) – “Un pensiero corre ai Carabinieri della Romagna, che come i civili di quelle zone hanno subito vari danni ma nessuno di loro ha rinunciato ad aiutare”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, intervenendo alla celebrazioni per il 209 esimo anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“I Carabinieri sono nati nel 1814 per migliorare la sicurezza dello Stato – ha aggiunto -. Un’organizzazione salda che ha attraversato la storia dell’Italia. Una vocazione di vicinanza ai cittadini espressa in modo emblematico dalle 4.600 stazioni chiamate a contribuire alla vita delle comunità”.

Il comandante generale ha ricordato come i “Carabinieri siano nati con l’idea di contribuire alla maggiore felicità dello Stato e con la vocazione di essere vicini a tutti i cittadini”.

“Pochi mesi or sono l’arresto a Palermo dell’ultimo esponente di spicco della stagione stragista di Cosa nostra (Matteo Messina Denaro, ndr) ha segnato un momento di assoluto rilievo nell’affermazione dello Stato”, ha ricordato Luzi.

“Questo risultato è la punta di eccellenza di un grande impegno, privo di ombre, diretto nel tempo dalla procura della Repubblica di Palermo e condotto con metodo e perseveranza da centinaia di investigatori – ha aggiunto -. Un metodo di analisi che affonda le proprie radici nelle intuizioni del generale Dalla Chiesa. Una perseveranza pagata anche a caro prezzo, come è stato per il maresciallo Filippo Salvi, che a quell’arresto ha sacrificato la propria giovane vita e che oggi ricordiamo con la concessione della medaglia d’oro al valore dell’Arma”.

