Cannella “Il Palazzo delle Poste di Palermo è un vero e proprio museo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il palazzo delle Poste Italiane in via Roma a Palermo è un palazzo simbolo di uno stile architettonico che in città ha anche altre evidenze, ma certamente questo racchiude in sé tutti i canoni del futurismo, una corrente culturale, artistica e architettonica che ha caratterizzato non soltanto l'Italia, ma l’intera Europa. E Palermo ospita un palazzo che è un vero e proprio museo, che magari in futuro possa essere maggiormente fruito dai cittadini. E’ veramente uno scrigno prezioso di opere d'arte”. Così il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura di Palermo, Giampiero Cannella, a margine della cerimonia per il 90esimo anniversario del Palazzo delle Poste del capoluogo siciliano, occasione per la quale è stato realizzato un annullo filatelico con l’apposizione del timbro su cartoline dedicate che ritraggono opere e architetture del palazzo storico. xd6/vbo/gtr