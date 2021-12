BORMIO (ITALPRESS) – Cancellato il secondo Super-G del week-end in programma a Bormio. A causa delle condizioni della neve e delle alte temperature sulla Stelvio, non è garantita la sicurezza agli atleti e pertanto non si disputerà l’ultima gara del 2021 per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2021/22.

