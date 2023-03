Campania, Oliviero”Con ‘Ragazzi in Aula’ giovani vicini a istituzioni”

"I ragazzi che vengono qui da tutte le scuole che ne faranno richiesta avranno la possibilità di incrociare non solo le procedure e le varie relazioni politiche che si hanno in un Consiglio Regionale, ma anche il valore stesso di un’attività legislativa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, parlando a margine dell'inaugurazione della 15esima edizione di "Ragazzi in Aula" xc9/pc/gtr