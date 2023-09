BRESCIA (ITALPRESS) – Pauroso incidente a Marone, in provincia di Brescia, dove questa mattina dopo le 7,30 sulla strada costiera del Sebino, un camion, dopo aver cercato di evitare l’impatto con un altro veicolo, è finito contro il guardrail, sfondandolo e cadendo in una scarpata per un centinaio di metri, atterrando poi su una pista ciclabile, fortunatamente deserta in quel momento. Al momento non si hanno notizie del conducente del mezzo pesante, che potrebbe essere stato sbalzato fuori dalla cabina, oppure essere ancora intrappolato tra le lamiere. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente interrotta tra Pisogne e Marone, in quanto il camion, prima di schiantarsi sulla pista ciclabile, era rovinato sui binari. Sulla ex 510 si viaggia a senso unico alternato. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia Locale, i Carabinieri e l’elisoccorso. (ITALPRESS).

Foto: Twitter Vigili del Fuoco