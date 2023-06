ROMA (ITALPRESS) – “La prossima settimana presenteremo una proposta di legge sul modello di quella francese per vietare i social ai minori di 13 anni, mentre tra i 13 e i 15 anni proponiamo l’autorizzazione dei genitori”. Lo ha annunciato il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai Tre.

“Il nostro è il partito con la percentuale più alta di voti giovani, ma non possiamo non intervenire su questa dimensione che è così preponderante”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).