Calenda “In Emilia Romagna sosteniamo Bonaccini”

"Azione non sosterra' tutti i candidati del Pd nelle varie elezioni regionali. Per esempio in Puglia non lo faremo e probabilmente anche nelle Marche non lo faremo". Lo ha detto Carlo Calenda, a Bologna, in occasione della presentazione dei candidati di Azione nella lista civica che appoggia Stefano Bonaccini come candidato presidente della Regione Emilia-Romagna. cin/sat/red