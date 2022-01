Calenda “Da Azione e +Europa percorso per riformismo pragmatico”

"Nasce una grande forza liberaldemocratica, con l'unione di due partiti che già oggi si avvicinano insieme al 6 per cento nei sondaggi". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda, in merito alla federazione con +Europa che ha preso il via. mpe/sat/red