Calderone “La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi celebriamo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un'occasione per fermarsi a riflettere e continuare ad agire per attuare un diritto fondamentale, che è una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un impegno concreto e costante per promuovere l'aggiornamento delle regole e la capillarità della loro applicazione, il contrasto delle azioni che mettono a rischio il nostro patrimonio più grande e più importante, che sono le persone". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, in un videomessaggio in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: "Sicurezza nei luoghi di lavoro significa tutela della vita umana, in questi due anni sono state moltissime le attività che ne hanno ribadito la centralità nella nostra azione di governo", ha aggiunto. sat/mca1 (Fonte: Ministero del Lavoro)