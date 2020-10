Automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha lanciato lo strumento valutazione auto. Disponibile sul portale per calcolare il valore di un veicolo usato in tempo reale con pochi semplici passaggi e, a supporto di questo nuovo tool, gli esperti del portale hanno sviluppato un’analisi per capire il mercato delle auto usate in Italia a partire da quelle più vendute corredato da un video di Fjona Cakalli.

Negli ultimi anni, e più precisamente dalla crisi finanziaria del 2008, il mercato delle auto usate si è ritagliato uno spazio sempre più di rilievo in termini di vendite. I fattori che ne hanno alimentato la crescita, sono fondamentalmente due: da una parte la già citata crisi economica, dall’altra il fatto che le Case abbiano spinto molto in termini di innovazione. Spesso dando vita a modelli sottoposti ad aggiornamenti continui che hanno di conseguenza comportato un invecchiamento precoce delle auto.

Di rimando molti automobilisti hanno iniziato a vedere con occhi nuovi la possibilità di scegliere vetture di seconda mano che attualmente sembrano rappresentare un buon compromesso tra la qualità. Infatti le auto di oggi hanno fatto enormi passi avanti in termini di affidabilità, e il risparmio.

In fondo il costo nettamente inferiore delle auto usate non è mai stato necessariamente sinonimo di cattivo stato di manutenzione o chilometraggio esagerato. Auto in buone condizioni, di seconda mano, sono comunque convenienti. Di contro, le vetture nuove tendono a svalutarsi molto già dopo un solo anno di vita. E questo porta a un ulteriore rallentamento delle nuove immatricolazioni. Il trend è rappresentato da un dato interessante: per ogni auto nuova venduta ne vengono vendute 1,6 usate.

Il passaggio di mano tra privati resta il modo più vantaggioso per vendere la propria vettura. Infatti, senza intermediazioni si può aumentare il margine di guadagno senza alzare i prezzi, con vantaggi per acquirente e venditore. Sebbene sia necessario prestare maggiore attenzione allo stato di salute della macchina in quanto non ci sono garanzie che possono essere messe in atto come nella transazione dal concessionario.

Guardando al mercato italiano, si scopre come tra le vetture di seconda mano Fiat e Volkswagen giochino un ruolo di primissimo piano.

Il mercato delle auto usate in Italia, anche nel 2019, ha avuto come leader le vetture della Casa torinese. Tra le macchine più vendute troviamo la Fiat Panda con 232.097 unità, la Grande Punto con 91.771 unità e la Fiat 500 con 82.680 unità. Parlando di prezzi, la Fiat Panda di terza generazione con un chilometraggio intorno ai 40.000 km viene venduta ad un prezzo medio di 8.500 euro.Il costo della più datata Grande Punto con 145.000 chilometri si aggira intorno ai 3.200 euro mentre la Fiat 500 con un chilometraggio intorno ai 50.000 chilometri costa sui 9.000 euro. I prezzi forniti sono delle stime in base alla totalità dei modelli venduti. Molto dipende dalle condizioni della vettura ma anche dalla zona in cui viene venduta.

Tra le auto più vendute della Casa tedesca troviamo la Golf che in base alle diverse versioni e generazioni viene venduta ad un prezzo che varia dai 4.200 ai 8.600 euro. Un’altra vettura è la Volkswagen Polo, pratica e apprezzata grazie al costo più contenuto anche da molti ragazzi come prima vettura. Il suo prezzo si aggira dai 2.000 ai 9.600 euro in base alla versione e alla generazione.

Per chi vuole comprare una vettura usata quasi a costo zero, si possono trovare anche auto con un costo che si aggira intorno ai 500 euro. Certo non aspettatevi tutti i comfort possibili e mettete in conto qualche problemino meccanico ma in generale queste vetture possono essere l’ideale o per i neopatentati o per chi non vuole spendere tanto per un semplice mezzo di trasporto. Le caratteristiche principali di queste vetture sono un alto chilometraggio e almeno una quindicina di anni di vita alle spalle.

(ITALPRESS/TraMe&Tech).