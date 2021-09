Notte da favola per Lionel Messi. La “pulce” argentina ha trascinato l’Albiceleste nel successo, per 3-0, contro la Bolivia, superando Pelé. Per Messi, infatti, c’è il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana: è ora a quota 79 centri con la selezione Argentina mentre “O Rei” si è fermato a 77 reti con la maglia del Brasile.

Nella notte italiana, all’Estadio Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, l’Albiceleste ha schiacciato la Bolivia: Messi ha segnato in apertura su rigore per poi segnare altre volte nella ripresa. Con lui in campo tanti “italiani” ed “ex italiani”, come Musso, Molina, Pezzella, Paredes, De Paul, Papu Gomez, Lautaro Martinez e i subentranti Joaquin Correa, Martinez Quarta e Nico Gonzales.

Al “Maracanà” di Rio de Janeiro, invece, il Brasile ha piegato per 2-0 il Perù: in gol Neymar e Ribeiro. In campo gli juventini Danilo e Alex Sandro, l’ex Roma Gerson, l’ex Inter Gabriel Barbosa e l’ex Milan Paquetà, oltre al subentrante Dani Alves.

Altre tre gare di qualificazioni ai Mondiali 2022, infine, sono andate in scena nella notte. Il Paraguay ha battuto per 2-1 il Venezuela; l’Uruguay ha piegato per 1-0 l’Ecuador (con gol nel recupero di Pereiro, su assist del cagliaritano Nandez); mentre la Colombia di Cuadrado ha sconfitto per 3-1 il Cile di Vidal.

(ITALPRESS).