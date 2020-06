Calcio in lutto per la scomparsa a 73 anni di Pierino Prati, ex attaccante che ha giocato con le maglie di Milan, Roma e Fiorentina ed anche in Nazionale.

“Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”. Cosi’ il Milan ricorda Pierino Prati. “Riposa in Pace Grande Pierino” ha scritto invece Bruno Conti sul proprio profilo instagram, postando una foto che lo ritrae con Prati ai tempi della Roma.

“E’ una notizia molto triste, faccio le condoglianze alla famiglia. Per mio padre era un simbolo e un idolo, oltre ad essere stato un grande attaccante e una persona splendida. Ultimamente il calcio italiano sta perdendo grandi persone. Per mio padre sara’ una sofferenza” le parole del ds del Bologna Riccardo Bigon, figlio di Alberto compagno di Prati ai tempi del Milan, che ha dedicato la vittoria di Lecce al suo ex giocatore. A nome di tutto il Milan voglio ricordare

Pierino Prati, scomparso oggi. Gli dedichiamo la vittoria e siamo vicini ai suoi familiari” le parole di Pioli.

