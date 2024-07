Calabrò “Il futuro dell’Europa è il Mediterraneo”

MILANO (ITALPRESS) - "Se devi pensare al futuro dell'Europa, non lo puoi immaginare non tenendo conto del Mediterraneo. La declinazione del futuro europeo o è mediterranea, o non è. Soprattutto perché il Mediterraneo - luogo di commerci e di conflitti, di scambi e di contrasti - ha una sua rilevanza dentro i nuovi equilibri geopolitici" Lo ha detto Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo "Italpress Economy", parlando del "Forum Milano-Palermo - Genio Mediterraneo", che si svolgerà nel capoluogo siciliano il 4 e 5 novembre al Teatro Massimo. sat/gsl