CATANZARO (ITALPRESS) – Vasto incendio in uno stabilimento di torrefazione in località Copanello, nel comune di Staletti. A fuoco numerose cataste di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e alcune automobili posizionate in un piazzale dello stabilimento industriale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme con 15 unità, quattro automezzi antincendio e due autobotti, che hanno garantito il supporto idrico alle lance antincendio.

“Esprimo la mia vicinanza, personale e politica, e la solidarietà del Consiglio regionale ai manager della ‘Guglielmo Caffè SpA’ e ai dipendenti dello stabilimento di Stalettì, per il vasto incendio che ha interessato una delle più grosse realtà imprenditoriali del Mezzogiorno italiano – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – Sono certo che gli inquirenti sapranno accertare la natura dell’incendio e, qualora fosse doloso, assicurare alla giustizia i responsabili. In ogni caso, condividendo i sentimenti del consigliere delegato Matteo Tubertini, auspico che, tralasciando ogni forma di retorica, ci si adoperi per garantire, presto e bene, la ripartenza dell’azienda fondata nel 1945 dall’imprenditore Guglielmo Papaleo”.

– foto: Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).