MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un momento particolare per il

calcio italiano. Siamo reduci da anni molti complicati. Ma il

fatto che il calcio, che contribuisce per il 70% alle entrate

fiscali dell’intero sport italiano, abbia avuto pochissimo dallo

Stato è un dispiacere. Non avere un’attenzione al calcio come lo

si è avuto per il mondo del cinema è una cosa negativa.

Probabilmente non siamo così bravi a fare lobby. Un pò di

attenzione in più non guasterebbe”. Lo ha detto Urbano Cairo,

presidente del Torino e di Rcs Media Group, a margine

dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport,

nella nuova sede di Milano. A proposito invece dei problemi emersi nelle ultime ore e che riguardano la Juventus, il numero uno del Torino ha aggiunto: “C’è un’inchiesta ancora in corso sulla quale non voglio esprimermi perchè non sono al corrente dei dettagli, però se la Juve ha fatto queste cose vuol dire che qualcuno le ha fatte con lei. Credo che ci sia da guardare le cose abbastanza in profondità”.

– foto Italpress –

