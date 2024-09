CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il Parma, come noi, ha più strategie di gioco, può abbassare il baricentro e rallentare il gioco. E’ una squadra che sa portare la pressione sulla costruzione del portiere e talvolta preferisce ‘rompersì, lasciando gli attaccanti avanti e difendendo con meno uomini. Ci sono pro e contro in tutte le interpretazioni, su cui abbiamo lavorato, ma i dati dicono che stiamo lavorando bene. Non mi preoccupa la produzione di gioco, mi preoccuperei se non ci fosse. Dobbiamo sistemare alcune cose che fanno parte dell’equilibrio”.

Così il tecnico del Cagliari Davdie Nicola alla vigilia della sfida con il Parma (ore 20.45).

“Il Parma è una squadra forte, è un dato di fatto, stanno facendo bene così come Como ed Empoli che abbiamo affrontato e conosciuto bene. Il Parma lavora molto bene con gli esterni, ma noi vogliamo continuare a concentrarci prima di tutto su noi stessi. Sono convinto che dal punto di vista della valutazione del gioco prodotto sia riscontrabile a tutti come la squadra giochi e crei, dobbiamo migliorare sui dettagli. In alcune letture dobbiamo essere più abili a riposizionarci senza perdere l’equilibrio, su questo lavoriamo per sviluppare gioco in modi differenti” ha continuato Nicola.

“Staranno fuori Wieteska, Pavoletti, Lapadula e Jankto, ma contiamo di recuperarli per la prossima settimana. Prati è recuperato e viene con noi, sta bene e anche a livello nervoso vogliamo che rientri subito, seppur non abbia completato l’iter di recupero al 100%. Siamo una squadra che si deve salvare, le sconfitte ci stanno per chi fa questo cammino. Il ritiro prolungato è stato un investimento su noi stessi, il turno di Coppa Italia ci ha dato alcuni spunti e continueremo a lavorare. Credo che la voglia di essere coraggiosi in attacco e difesa sia ormai acquisita, dopo 7 partite abbiamo già alcuni dati che danno risposte, la strada è giusta ma sappiamo di dover migliorare delle cose per arrivare a fare quello che vogliamo e come lo intendiamo tutti” conclude Nicola.

