ROMA (ITALPRESS) – Una donna spagnola di 55 anni è caduta nel vuoto stamattina da un parapetto in prossimità della scalinata a Trinità dei Monti. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è poi deceduta in ospedale. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia Locale di Roma, non si esclude che si sia trattato di un suicidio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).