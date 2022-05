ROMA (ITALPRESS) – La seconda tappa dell’eSkootr Championship, il primo Campionato mondiale di monopattini elettrici, è stata vinta e conquistata da Sara Cabrini, uno dei tre piloti dell’Helbiz Racing Team. Lungo le vie del centro della cittadina svizzera di Sion, Cabrini non ha mai mollato per tutta la durata della gara; fin da subito si è distinta fra gli altri piloti per agilità, competenza e velocità, tutti fattori che l’hanno portata sul gradino più alto del podio. Oltre ad essere la vincitrice di questa seconda, emozionante tappa, Cabrini si è aggiudicata un altro importante riconoscimento: è il primo pilota donna al mondo a vincere una gara di eSkootr Championship, e con lei l’Helbiz Racing Team segna la storia di questo nuovo campionato. La squadra di Helbiz è composta da tre piloti, di cui due donne, elemento fortemente voluto perchè l’azienda è da sempre grande sostenitrice dell’inclusività, in ogni ambito, sociale e lavorativo. Anche questa volta Helbiz ha anticipato i tempi: il Campionato eSC, definito la Formula 1 dei monopattini, permette alla società di raggiungere un nuovo target, attraverso uno sport di alto livello, senza perdere di vista i temi di sicurezza, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia, pilastri fondanti per l’azienda di micromobilità. Come per la Formula 1 nel mondo automobilistico, eSC è per Helbiz il laboratorio utile a sperimentare tutte le migliorie che equipaggeranno successivamente tutti i suoi monopattini, sia in sharing che in vendita. Incluse nell’abbonamento e disponibili per tutti gli utenti registrati, le gare dell’eSkootr Championship sono visibili sulla piattaforma Helbiz Live, in qualsiasi momento e su ogni device dotato dell’app specifica.

– Foto Ufficio Stampa Helbiz –

(ITALPRESS).

