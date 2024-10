Burrafato “Aeroporto di Palermo tornato alla piena operatività”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'aeroporto di Palermo da questa mattina è tornato alla piena operatività dopo una lunga notte di passione. Una bomba d'acqua di portata straordinaria ha allagato i locali tecnici e ha determinato un black out che ha paralizzato l'attività del terminal. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che insieme agli uomini e alla donne di Gesap hanno lavorato alacremente tutta la notte per ripristinare l'operatività della struttura aeroportuale". Così in un video Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società che gestisce l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo, in merito alla chiusura temporanea dell'aerostazione legata al maltempo. "Sono state cinque ore di grande sofferenza. Sono stati cancellati o dirottati 19 voli e abbiamo assicurato la massima assistenza possibile a tutti i passeggeri - aggiunge Burrafato -. Una grande prova di resilienza della struttura aeroportuale di Palermo che ha retto a un evento straordinario, imprevisto e imprevedibile". sat (fonte video: Gesap)