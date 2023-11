Bruxelles promuove con riserva la Manovra italiana

ROMA (ITALPRESS) - Bruxelles promuove con riserva la manovra finanziaria italiana. Secondo quanto reso noto dalla Commissione, i documenti programmatici di bilancio dell’Italia e di altri 8 Paesi, tra cui la Germania, non sono pienamente in linea con le raccomandazioni europee. Per Bruxelles gli Stati membri dovrebbero adottare politiche fiscali coordinate e prudenti e ridurre le misure di sostegno energetico, con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche ed evitare di alimentare pressioni inflazionistiche. sat/gsl