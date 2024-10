VENEZIA (ITALPRESS) – A Ca’ Corner, sede della Città Metropolitana di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro ha ricevuto l’ammiraglio di Divisione e comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, Andrea Petroni, per un saluto di commiato.

Il sindaco ha ringraziato l’ammiraglio Petroni per il lavoro di questi anni e gli ha fatto gli auguri per il prossimo incarico: “Impegno e dedizione hanno caratterizzato l’operato svolto – ha dichiarato il primo cittadino – portato a termine con grande passione e nel segno di una collaborazione intensa per la Città, che ha permesso di proseguire con il progetto di valorizzazione dell’Arsenale. Con grande capacità, ha saputo guidare l’attività delle donne e degli uomini della Marina Militare, che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale nel nostro territorio e che sono motivo di grande orgoglio per Venezia”.

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).