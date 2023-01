Brugnaro “A Mestre intervento in favore del decoro”

Il Comune di Venezia ha iniziato i lavori di rimozione dell’edicola che si trova in via Cappuccina all’angolo con via Cavallotti, a Mestre. La struttura era chiusa da 6 anni e oltre al suo inutilizzo era diventata punto di degrado dell’area, come spiega il sindaco Luigi Brugnaro. mgg/gtr