NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due italiani in campo, uno in panchina; due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio per gli azzurri in una notte Nba con un ricco programma di 12 partite (rinviata la 13sima Memphis Grizzlies-Chicago Bulls) e che ha in Brooklyn-Atlanta uno dei match più spettacolari e combattuti. Vincono i Nets 132-128 ma soltanto all’overtime. In campo Danilo Gallinari che gioca soltanto 14 minuti, ma va comunque in doppia cifra mettendo a referto 11 punti. Doppia doppia per Young che fa 28 punti e 14 assist, ne fa 24 dalla panchina Reddish, 21 a testa per Collins e Hunter, 11 per Huerter. Non basta per fermare i big three dei Nets che da soli fanno 89 punti. Il miglior realizzatore è Kevin Durant che ne fa 32, doppia doppia per James Harden con 31 punti e 15 assist, sono 26 i punti di Kyrie Irving. In doppia cifra anche Brown (12), Jordan (11) e Green (11).

L’altro italiano in campo è Nico Mannion che gioca 2 minuti nel match che Golden State vince per 123-111 contro Minnesota. Un rimbalzo a referto per lui in una gara in cui il miglior realizzatore dei Warriors arriva dalla panchina con Wiseman che ne fa 25, mentre Curry si ferma a 16 e meglio di lui fanno Wiggins (19) e Lee (17).

Solo panchina, invece, per Nicolò Melli nel successo dei Pelicans che battono i Wizards (124-106) trascinati dai 32 punti a testa di Williamson e Ingram, mentre ne fa 18 Bledsoe, come 18 sono i rimbalzi di Adams. A Washington non basta uno straordinario Bradley Beal che fa registrare al suo attivo 47 punti.

Tra i big match della notte la sfida tra i Sixers e i Lakers che si chiude sul 107-106 con Joel Embiid che mette a referto 28 punti, ne fa 24 Harris, va in tripla doppia Simmons con 17 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, sono 14 i punti di Harris. Niente da fare per i Lakers che perdono nonostante i 34 punti di Lebron James, i 23 di Davis e i 16 di Schroder.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pacers (116-106 sugli Hornets con 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per Sabonis), Cavaliers (122-107 sui Pistons con 29 punti per Collin Sexton), Kings (121-107 sui Magic con 29 punti per Hield), Nuggets (109-82 sugli Heat con 21 punti e 11 rimbalzi per Nikola Jokic), Bucks (115-108 sui Raptors con 24 punti, 18 rimbalzi e 9 assist per Antetokounmpo), Spurs (110-106 sui Celtics con i 21 punti di DeRozan), Thunder (102-97 sui Suns con i 21 punti e 11 rimbalzi di Horford e nonostante i 32 punti di Chris Paul per Phoenix) e Jazz (116-104 sui Mavericks con Rudy Gobert che mette a referto 29 punti e 20 rimbalzi).

(ITALPRESS).