ROMA (ITALPRESS) – Un’altra medaglia e punti importanti per il ranking conquistati. E’ questo il bottino che le azzurre Martina Corsini e Judith Mair portano a casa dalla Polonia. Il duo italiano è riuscito a centrare un’altra semifinale battendo al Polish Open le slovene Nika Arih e Lia Salehar, costrette al ritiro dopo aver perso il primo set per 21-14. Corsini e Mair in semifinale dopo un ottimo primo set hanno ceduto in due parziali (21-18; 21-9) alle cinesi di Taipei Lee Chia Hsin e Teng Chun Hsun conquistando comunque la medaglia di bronzo.

(ITALPRESS).

