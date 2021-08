TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Altre due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo.

La prima di giornata – la dodicesima complessiva della spedizione azzurra – arriva dall’equitazione dove la campionessa del mondo in carica Sara Morganti (foto Bizzi/CIP), in sella al cavallo Royal Delight, ha conquistato il bronzo nel paradressage grado V. “Sono felicissimo perchè la nostra ‘regina’ Sara Morganti ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa incredibile – i complimenti del presidente della Fise, Marco Di Paola – Sara ha combattuto e ottenuto un altro successo che si aggiunge a quelli di una carriera ormai infinita. Un ringraziamento deve andare a lei per il risultato conseguito e a tutto lo staff che in questi giorni è al fianco delle amazzoni che stanno mettendo in cassaforte buone prestazioni”.

L’altro podio di giornata arriva ancora una volta dal nuoto e lo firma di nuovo Carlotta Gilli: medaglia d’argento per lei (la seconda in questi Giochi oltre all’oro nei 100 farfalla) nei 400 metri stile libero S13. “Questa è una gara che ho scoperto da poco e che ho cominciato a fare soltanto quando ho approcciato il mondo paralimpico – le emozioni della nuotatrice delle Fiamme Oro – Non pensavo neanche di farla: se prima del 2017 mi avessero detto che sarei salita sul podio a Tokyo avrei detto che era impossibile, persino nel migliore dei sogni”.

“Non si ferma più. Carlotta Gilli regina del Tokyo Aquatics Centre. Altra gara, altra medaglia: non ci sono più parole per questa campionessa straordinaria”, si congratula via Twitter il presidente del Cip, Luca Pancalli che celebra anche Sara Morganti: “Che emozione. Prima medaglia della storia degli sport equestri alle Paralimpiadi per l’Italia, vinta da un’atleta dal cuore immenso. Profondamente grato. Standing ovation”.

