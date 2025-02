SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Federica Brignone nel supergigante di Saalbach, valido per i Mondiali di sci alpino 2025. La valdostana classe 1990 vede sfumare il secondo oro mondiale dopo quello in combinata a Courchevel/Meribel 2023 per soli 10 centesimi. Vince a sorpresa la padrona di casa Stephanie Venier in 1’20″47. Bronzo ex aequo con la statunitense Lauren Macuba e la norvegese Kajsa Vichoff Lie sul gradino più basso del podio con lo stesso tempo (+0″24). Qualche sbavatura per Sofia Goggia, che chiude al quinto posto a 0″30 da Venier. Tre italiane nelle prime dieci con Elena Curtoni nona a 0″76. Marta Bassino non riesce a difendere l’oro di due anni fa ed è 16esima a 1″63, Laura Pirovano 18^ a 1″72. Caduta dopo poche porte per Lindsey Vonn. Fuori anche Ricarda Haaser, Valerie Grenier, Maryna Gasienica-Daniel, Marte Monsen e Giselle Gorringe. Per l’Italia si tratta della seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’oro conquistato nel parallelo misto a squadre.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]