Brevetti e marchi, dal Mise bandi per 38 milioni

Da settembre le Pmi potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse per 38 milioni di euro. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha emanato il decreto di programmazione delle risorse per l'anno 2021 e pubblicato i nuovi bandi. abr/gtr