MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con il suo Brasile impegnato a preparare la prossima Coppa America, ma con la Juventus sempre in testa. Gleison Bremer, in una lunga intervista rilasciata al sito del quotidiano sportivo Marca, parla di tutto, dei suoi idoli (“Ronaldinho e Lucio”), dei modelli seguiti (“Chiellini con cui parlo molto e che mi aiuta moltissimo e Bonucci”), ma soprattutto della sua Juve. “Quando sono arrivato era un periodo complicato, non abbiamo vinto, ma siamo entrati in in Champions League, anche se siamo rimasti fuori per vicende amministrative. E’ stata dura, ci toglievano e restituivano punti, lì Allegri fu importantissimo”. Anche quest’anno i problemi non sono mancati con le lunghe squalifiche per Pogba e Fagioli. “Due giocatori di altissimo livello e due persone importanti – sottolinea Bremer -, per me Fagioli è come un fratello, abbiamo passato tanto tempo insieme e, per fortuna, è tornato a giocare a fine stagione. Peccato perchè con tutto il gruppo a disposizione avremmo lottato per lo scudetto”. E invece non è andata così, è finita con il successo in Coppa Italia ma con il divorzio, traumatico, con Massimiliano Allegri. “Nessuno poteva aspettarselo, nemmeno il mister, che potesse finire così. Non sta a noi giocatori giudicare, ma io per il mister ho solo parole di gratitudine, mi ha voluto e mi ha fatto crescere”.

Dal Torino (“Provo grande affetto per il Toro, ma non potevo dire no a uno dei più grandi club del mondo”) alla Juventus dove Bremer assicura di essere “molto felice. Grazie a Dio ho appena vinto il mio primo titolo, il primo che la Juve vince in tre anni, e spero che questo sia solo l’inizio, che ne arrivino tanti altri. Quando sono arrivato mi hanno detto che il club era in ‘ricostruzionè e non molte squadre riescono a vincere in questa fase, noi ci siamo riusciti e vuol dire che siamo sulla strada giusta. C’è stato solo un cambio di allenatore e di dirigenti, ma abbiamo tutto per continuare a crescere. Tra 2-3 anni lotteremo per lo scudetto. E’ arrivato il ds Giuntoli e al suo primo anno abbiamo vinto la Coppa. Siamo una buona squadra, ma ci mancano alcuni tasselli fondamentali. Abbiamo giovani e abbiamo bisogno di calciatori più esperti. Penso che la prossima stagione, giocando in Champions League, la società prenderà rinforzi importanti e questo ci aiuterà a lottare per il titolo”. Di Allegri dice che è sttao un ottimo allenatore per quel che riguarda la fes difensiva, ma Bremer aggiunge: “Penso che al prossimo tecnico piacerà molto il possesso palla. Sarà una nuova sfida per me”. E sì perchè il difensore brasiliano sa benissimo che è in arrivo il suo connazionale Thiago Motta.

“Ne parlano, ma io non ne so ancora nulla – dice Bremer -. Vedremo chi verrà. Siamo la Juventus, quindi sarà sicuramente un buon allenatore, spero che faremo una buona stagione”. Ha un contratto con la Juve fino al 2028, ma piace ai grandi club inglesi come Mancheter United e Chelsea. “La Premier è un campionato in cui tutti vogliono giocare, ma penso di essere in un grande club, il più grande del mondo e ne sono felice. Ho appena vinto il mio primo titolo e voglio fare la storia qui. E’ chiaro che non si può mai dire mai. Vedremo cosa succederà”. Marca chiede anche delle indiscrezioni che accostano il suo nome al Real. “Ci sono club come il Madrid o il Barcellona che sono ai vertici del mondo. Inoltre Liga, Serie A e Premier sono i migliori campionati al mondo, quindi un giorno mi piacerebbe provarci, ma ribadisco che alla Juventus mi trovo bene”. Per adesso pensa alla Coppa America. “Poter giocare con il Brasile, con la nazionale più forte del mondo è la cosa più bella. Lotteremo per diventare campioni. Vinicius? E’ un grande giocatore. Lo ha dimostrato nella Liga e in Champions League. E’ stato campione e sta aiutando molto il Real. Penso che abbia tutte le carte in regola per vincere il Pallone d’Oro ed essere il migliore al mondo per tutto quello che sta facendo e non solo in questa stagione. Vini se lo merita”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

