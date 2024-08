SAN PAOLO (ITALPRESS) – Un aereo passeggeri è precipitato nella città di Vinhedo (San Paolo), secondo quanto riferito dai media locali. Il velivolo, un Atr 72 della Voepass Linhas Aéreas, trasportava 62 persone, di cui 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo).”Non c’è ancora alcuna conferma su come sia avvenuto l’incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo”, si legge in una nota di Voepass. “Ho una notizia molto brutta da riferire” ha detto il presidente brasiliano Lula in un video condiviso su X. “E’ appena precipitato un aereo a Vinhedo e sembra che nessuno sia sopravvissuto”.

-foto screenshot profili social Voepass Linhas Aéreas –

(ITALPRESS).

