Braschi “Pesca artigianale parte integrante biodiversità area marina”

FAVIGNA (ITALPRESS) - "La pesca artigianale è parte integrante della biodiversità in un'area marina protetta". Lo afferma Salvatore Braschi, presidente della Coop San Giuseppe. "Il coinvolgimento della professionalità dei pescatori è importantissimo - aggiunge - Il progetto AMPPA, che naturalmente raccoglie quelle tematiche che riguardano proprio la piccola pesca artigianale, è determinante per proseguire e soprattutto per mantenere un livello occupazionale che oggi va decrescendo sotto il profilo delle risorse proprie umane". mgg/gtr