Bradisismo Campi Flegrei, Manfredi “Da Tv svizzera film fantascienza”

NAPOLI (ITALPRESS) - “I cittadini siano vigili ma tranquilli: quello della televisione Svizzera è un documentario di fantascienza”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento alla seconda edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia. L’inquilino di Palazzo San Giacomo ha commentato così le immagini, diventate virali sui social, di un documentario della tv svizzera sul bradisismo nei Campi Flegrei. All’interno del film è dipinto uno scenario apocalittico, ma il primo cittadino partenopeo rassicura la popolazione: “Si raccontano accadimenti di 40mila anni fa con probabilità vicine allo zero che si possano ripetere. E’ un'informazione di sensazioni, senza base scientifica che però fa grandi danni sulle popolazioni dell’area flegrea e sulla percezione di sicurezza nei nostri territori". "Io - aggiunge Manfredi - ho molto stigmatizzato questo modo di fare giornalismo che sicuramente non aiuta a rendere consapevoli i cittadini di quelli che sono i reali rischi che dobbiamo affrontare. La situazione è assolutamente sotto controllo, sono stati intensificati i controlli applicando il Decreto bradisismo che è stato recentemente approvato dal Parlamento. Quindi non c’è nessuna cosa di cui preoccuparsi, ma bisogna solo lavorare. Queste cose non fanno bene né alla città né all'area flegrea e sono assolutamente da deprecare, come del resto l’Ingv ha sottolineato intervenendo ai massimi livelli. Un messaggio ai cittadini? Siano vigili, tranquilli. Il fenomeno esiste, esiste da millenni e dobbiamo essere preparati. Per questo partiranno delle esercitazioni, ma quello che hanno visto è un brutto film, non c’è nulla di reale”. xc9/pc/gsl