BPCO non controllata, via libera a Dupilumab

ROMA (ITALPRESS) - L'Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato dupilumab, anticorpo monoclonale completamente umano, come trattamento aggiuntivo di mantenimento per gli adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva non controllata, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue. L'approvazione dell’EMA si basa sui risultati di due storici studi di fase 3 che sono stati pubblicati separatamente sul New England Journal of Medicine. sat/gtr