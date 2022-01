ROMA (ITALPRESS) – L’italiano Nicola Pongolini trionfa nella 52esima edizione dello Brunswick Ballmaster Open, uno dei trofei più ambiti nel bowling che si è svolto ad Helsinki in Finlandia a partire dal 6 gennaio. Un torneo con ben 338 partecipanti e 718 giocate, qualifica su qualifica, step by step, al quale ha partecipato anche l’altro azzurro Erik Davolio che, però, non ha superato il secondo step di semifinale con lo svedese Pontus Andersson. Pongolini, classe 1994, è nativo di Fidenza, in provincia di Parma e in carriera ha conquistato anche un oro mondiale, un oro europeo e 11 campionati italiani.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com