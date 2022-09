Bosch arricchisce il proprio sistema 18V Power for All con l’UniversalHammer 18V, il martello elettropneumatico a batteria ideale per qualsiasi progetto di ristrutturazione o rinnovamento della casa. UniversalHammer 18V, il primo martello a batteria Bosch per il Fai da Te con funzione di scalpellatura, combina quattro applicazioni in un unico utensile: foratura con e senza percussione, scalpellatura ed avvitamento. Con UniversalHammer 18V è possibile perforare il calcestruzzo e scalpellare canaline per rinnovare la cucina o il bagno. Il martello elettropneumatico a batteria permette anche di rimuovere facilmente l’intonaco o le piastrelle dalle pareti o dal soffitto. Passare da un’applicazione all’altra usando diversi scalpelli e punte è facile e veloce: grazie al mandrino SDS che permette l’uso di un’ampia gamma di accessori. Oltre a poter essere utilizzato per diverse applicazioni, UniversalHammer 18V ha una potenza del colpo di 2,0 joule, con prestazioni comparabili a quelle degli utensili a filo. Il meccanismo elettropneumatico assicura un rapido avanzamento nel materiale in lavorazione e permette di perforare il calcestruzzo con diametro fino a 16 millimetri. L’interruttore a due dita consente di regolare la velocità in base al tipo di applicazione. L’indicatore di stato di carica della batteria mostra sempre l’esatto livello di carica. Una luce integrata a LED permette di ben illuminare l’area di lavoro anche in condizioni di scarsa visibilità. Grazie al peso ridotto, l’utensile offre una presa comoda per tutte le attività. La scocca disaccoppiata riduce le vibrazioni, permettendo di lavorare senza fatica. La frizione di sovraccarico integrata protegge sia l’utilizzatore sia l’utensile: per esempio, se la punta resta bloccata nel cemento armato, la frizione viene rilasciata e si riduce la coppia. UniversalHammer 18V è disponibile da metà settembre con prezzi da 134,99 a 239,99 euro.

(ITALPRESS).

