MILANO (ITALPRESS) – Secondo i dati preliminari, Bosch, fornitore di tecnologia e servizi, ha realizzato un fatturato di 90,5 miliardi di euro nel 20241. In termini nominali, si tratta di un calo dell’1% rispetto all’anno precedente e approssimativamente in linea all’anno precedente al netto degli effetti valutari. Ciò equivale a un margine operativo Ebit del 3,5%. Oltre alla debole crescita dell’economia globale, lo sviluppo del business del Gruppo Bosch è stato influenzato negativamente dal fatto che i mercati in crescita, come quello dell’elettromobilità, si siano sviluppati molto più lentamente del previsto. La mancanza di vendite in questi settori e la conseguente capacità produttiva sottoutilizzata, così come i continui investimenti iniziali elevati per le tecnologie future e gli accantonamenti per i necessari adeguamenti strategici, hanno avuto un impatto negativo sui risultati. Nonostante tutte le sfide, Bosch continua a perseguire rigorosamente i suoi ambiziosi obiettivi aziendali: entro il 2030, l’azienda intende essere tra i fornitori leader nelle sue aree di business nei mercati chiave.

Inoltre, l’azienda punta a una crescita media annua tra il 6 e l’8%, con un margine di almeno il 7%. Allo stato attuale, Bosch ipotizza che l’economia crescerà solo del 2,5% nel 2025. Per attuare la sua strategia di crescita, l’azienda rimane concentrata sui suoi obiettivi finanziari. “Anche in presenza di condizioni persistentemente avverse, vogliamo migliorare ulteriormente il fatturato e i risultati nell’esercizio 2025”, ha dichiarato Markus Forschner, membro del Cda e Cfo di Bosch. A suo avviso, solo una crescita redditizia consentirà all’azienda di continuare il suo forte e significativo sviluppo. Di conseguenza, Bosch mira a raggiungere il suo margine target del 7% entro il 2026. L’obiettivo è aumentare ulteriormente la competitività a tutti i livelli: da prodotti attraenti e costi accettabili a strutture adeguate per un portafoglio orientato al futuro. “Risparmi ragionevoli e investimenti mirati ci garantiscono il necessario margine di manovra”, ha dichiarato Forschner. Ma ha avvertito che non sarà facile. “Questo piano richiederà un grande sforzo e non esclude decisioni dolorose”.

