Continua la campagna di comunicazione “Prima di tutto c’è Bosch”. Da metà luglio la divisione Bosch Termotecnica sarà in onda con diversi spot TV dedicati ai nuovi sistemi di climatizzazione. “Prima di qualsiasi cosa, prima di tutto c’è Bosch. Aria fresca e pulita qualsiasi cosa tu stia facendo” recita uno degli spot. Bosch vuole dunque essere presente nelle case degli italiani portando comfort, qualità dell’aria ed efficienza per ogni singola esigenza, ottimizzando, ogni giorno, il clima di casa. Infatti, grazie ai climatizzatori Climate di Bosch, dotati di filtri e tecnologia a ioni, l’ambiente domestico, più fresco e pulito, si trasforma in un’oasi di benessere.

Gli spot LINK saranno visibili in TV, sul sito www.Bosch-clima.it, sui canali social Facebook e Instagram della divisione Bosch Termotecnica e su YouTube.

I nuovi climatizzatori Climate di Bosch, nei modelli 5000i, 3000i e 5000 MS sono facili da installare, versatili e dal design esclusivo ed elegante. Sono silenziosi e adatti per qualsiasi contesto abitativo e grazie alle innovative funzioni e alla gestione tramite App da smartphone, i climatizzatori di Bosch assicurano semplicità d’uso e comfort, migliorando la qualità dell’aria e consentendo di risparmiare energia.

La gestione dell’impianto di climatizzazione è semplicissima grazie all’intuitivo menu del telecomando che consente di scegliere il giusto grado di raffrescamento o riscaldamento dell’ambiente. Inoltre, attraverso la funzione “Seguimi”, il sensore nel telecomando a infrarossi rileva e regola la temperatura nell’area in cui si trova l’utente. I climatizzatori della gamma Climate di Bosch si distinguono anche per la qualità dell’aria: la funzione “I-clean” elimina fino al 99% dei batteri, i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell’aria. In particolare, il climatizzatore Climate 5000i, è dotato di tecnologia a ioni che neutralizza elementi nocivi come polveri, spore e virus, inoltre è dotato di biofiltro che contrasta funghi e batteri.

