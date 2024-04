Il mercato della tecnologia medica è innovativo, dinamico e in crescita. Bosch considera la tecnologia medica un settore di crescita strategico e intende ampliare la propria consociata Bosch Healthcare Solutions con sede a Waiblingen. Bosch ha attualmente siglato un nuovo accordo di collaborazione con la società tedesca di soluzioni diagnostiche R-Biopharm. Questa partnership si concentrerà sulla piattaforma universale di analisi diagnostica molecolare completamente automatizzata Vivalytic. Le due società investiranno un totale di 150 milioni di euro entro la fine del decennio. Nell’ambito di questa partnership strategica per lo sviluppo e la distribuzione, le due società intendono sviluppare nuovi test diagnostici in vitro1 per la piattaforma Vivalytic, incluso un test PCR per i batteri multiresistenti basato sull’innovativa tecnologia Bosch BioMEMS. I partner, inoltre, puntano a consolidare le proprie operazioni di marketing. Uno degli obiettivi di sviluppo della partnership decennale è un test per i batteri gram-negativi multiresistenti (MRGN) che sarà implementato utilizzando la nuova e innovativa tecnologia BioMEMS di Bosch. “Ci stiamo espandendo nel campo della tecnologia medica, un mercato che abbiamo definito come un settore di crescita strategico. La possibilità di applicare i nostri numerosi anni di esperienza e competenza nella ricerca e sviluppo di microchip, diagnostica molecolare e miniaturizzazione, oltre al nostro know-how sui processi di produzione, la rende una prospettiva particolarmente interessante”, ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di amministrazione di Bosch. “Nella tecnologia medica, i modelli di partnership rappresentano un utile mezzo per abbreviare i cicli di fabbricazione dei prodotti e aprire nuovi canali di distribuzione in questo mercato dinamico e innovativo”, ha aggiunto. La diagnostica molecolare decentrata (POC) si prospetta come un mercato del valore di miliardi. Bosch Healthcare Solutions e R-Biopharm intendono raggiungere fatturati nell’ordine di milioni entro il 2030.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

